В разрушенном доме в Дрогобыче обрушилась еще одна плита, нависшая над руинами. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Дрогобычского городского совета.

"Перед 15:00, произошел обвал верхней плиты, нависшей над руинами. Никто из спасателей не пострадал. Также состоялся осмотр подъездов экспертом, по заключению которого угроз дальнейшего обвала в соседних подъездах нет", - говорится в сообщении.

Жителям позволят забрать основные вещи из квартир. Сейчас готовят опоры для крыши, чтобы предотвратить его обвал. После этого квартиры опечатают.

Администрация КП "Дрогобичводоканал" сообщила, что во всем квартале прекращено водоснабжение, в связи с тем, что обвал в доме вызвал разрушение коммуникаций.

Социальные службы обязаны организовать обеспечение воды в дома людей с инвалидностью, проживающих в квартале.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За несколько дней до обрушения подъезда в Дрогобыче жители жаловались на трещину в стене, - "Обозреватель". ФОТО

"В целом эвакуировано 103 человека. Четыре семьи нуждаются в обеспечении жильем ", - сообщили в мэрии.

Напомним, сегодня, 28 августа, около 2:50 на улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыч произошло разрушение подъезда жилого дома с первого по четвертый этаж.

На месте обрушения были обнаружены тела двух погибших. По данным ГСЧС, под завалами могут находиться еще 5 человек.

Изначально предполагали, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Дом полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Но позже в ГСЧС заявили, что взрыв маловероятен.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил позицию по трагедии в Дрогобыче: "Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране".

Читайте на "Цензор.НЕТ": По погибшим из-за обрушения дома в Дрогобыче объявили два дня траура





