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28.08.19 18:05

Крупная партия табака для кальянов изъята из незаконного оборота в Киеве, - ГФС. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве изъяли из незаконного оборота крупную партию фальсифицированного табака для кальянов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС. 

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Акциз-2019" был установлен уроженец Львова, который осуществлял хранение и транспортировку с целью сбыта фальсифицированного табака для кальянов на территории одного из вокзалов столицы.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 10 тыс. 220 пачек табака для кальянов стоимостью почти 870 тыс. грн.

В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 1772 КУоАП".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Незаконное массовое производство табака для кальяна ликвидировано на Киевщине: изъято подакцизной продукции почти на 13 млн грн. ФОТОрепортажКрупная партия табака для кальянов изъята из незаконного оборота в Киеве, - ГФС 01
Крупная партия табака для кальянов изъята из незаконного оборота в Киеве, - ГФС 02
Крупная партия табака для кальянов изъята из незаконного оборота в Киеве, - ГФС 03
Крупная партия табака для кальянов изъята из незаконного оборота в Киеве, - ГФС 04
Крупная партия табака для кальянов изъята из незаконного оборота в Киеве, - ГФС 05
Крупная партия табака для кальянов изъята из незаконного оборота в Киеве, - ГФС 06
Крупная партия табака для кальянов изъята из незаконного оборота в Киеве, - ГФС 07

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