Крупная партия табака для кальянов изъята из незаконного оборота в Киеве, - ГФС. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Акциз-2019" был установлен уроженец Львова, который осуществлял хранение и транспортировку с целью сбыта фальсифицированного табака для кальянов на территории одного из вокзалов столицы.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 10 тыс. 220 пачек табака для кальянов стоимостью почти 870 тыс. грн.

В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 1772 КУоАП".

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