Погибшего украинского воина Тихона Курбатова похоронили на Луганщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пользователя Фейсбука Григория Пригебы.

Тихон Курбатов, 1993 года рождения, старший сержант, командир взвода 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады, который погиб 25 августа в районе поселка Шумы Донецкой области от пулевого ранения, полученного во время обстрела наших позиций из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

В результате обстрела Тихон получил смертальное пулевое ранение и скончался во время медицинской эвакуации.

Тихон Курбатов родился 03.05.1993 года. Жил в Северодонецке. В мае 2019 был награжден медалью "За военную службу Украине".

У него осталась мать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командир взвода 24-го батальона "Айдар" Тихон Курбатов (позывной Тихий) погиб под Горловкой, - Бутусов. ФОТО





