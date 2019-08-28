Продолжается разбор фортификационных сооружений в Станице Луганской, - Луганская ОВГА. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской областной военно-гражданской администрации, к месту разбора фортификационного сооружения в сопровождении представителя СЦКК доставлен кран, один грузовик, 11 человек инженерной группы ГСЧС, четыре пиротехнических подразделения ГСЧС. "Также прибыли четыре работника лесхоза, семь человек от автодорожной службы и доставлен один автопогрузчик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в присутствии СЦКК и СММ ОБСЕ личным составом с помощью имеющейся техники был продолжен разбор конструкций фортификационного сооружения. Работники лесхоза срезают деревья в определенном месте у дороги, на том участке, который был обследован пиротехниками. Также частично срезаны поваленные деревья для вывоза в безопасное место.

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Для вывоза деревьев пиротехническое подразделение ГСЧС продолжило работы по разминированию участка, определенного под будущую дорогу. Сейчас обследована дорога на площади 0,35 га, обнаружены две единицы взрывоопасных предметов. А с начала работ обследовано 0,9 га дороги, выявлена 61 единица взрывоопасных предметов.

Также обследован лес на площади 0,033 га, выявлены 113 единиц взрывоопасных предметов. С начала работ обследовано 0,926 га леса, выявлено 200 единиц взрывоопасных предметов.

После обследования саперами, под координацией офицера СЦКК, инженерная группа ГСЧС продолжила разбор фортификационного сооружения. Здесь работали сотрудники автодорожной службы. Был убран песок и выполнены другие вспомогательные работы на дороге.







Фото: loga.gov.ua

Напомним, президент Владимир Зеленский 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения.

1 августа саперы ГСЧС начали разминирование территории вблизи разрушенного моста возле КПВВ "Станица Луганская".

21 августа по итогам заседания ТКГ украинская сторона заявила о готовности начать ремонт моста в Станице Луганской с 22 августа, однако еще должен быть демонтирован блокпост НВФ.

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