Памяти Героев Иловайска: у Стены памяти состоялся молебен по погибшим в Иловайске украинским воинам. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Трудно осознавать, что все эти портреты - это наши погибшие дети, которые никогда не вернутся домой. Как нам трудно все это пережить, мы должны помнить, что нашим детям было намного труднее, чем нам, поэтому - не сдаваться. Ведь мы живы, пока жива память о нас. Обычно память о родителях несут дети. Россия перевернула естественный круг жизни и теперь мы - родители - храним память о наших детях", - сказала мать погибшего пять лет назад в этот день бойца из 51-й бригады Людмила Гуменюк.

Помолиться и почтить память погибших Героев пришли множество семей погибших украинских воинов - матери, жены, дети, побратимы, волонтеры из всех регионов Украины.

"Время не лечит раны, но может стирать из памяти имена тех, благодаря кому мы живем. Поэтому наше дело нести имена наших героев и память об этих событиях через время для будущих поколений", - отметила жена ветерана, Глава "Объединения жен и матерей бойцов участников АТО", Наталья Московец.

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