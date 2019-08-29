Разумков и Стефанчук в "тылу" "ЕС", беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР. ФОТОрепортаж

Открыл торжественное заседание спикер Верховной Рады Украины восьмого созыва Андрей Парубий.

Затем в исполнении хора прозвучал государственный Гимн Украины.

Далее участники торжественного заседания минутой молчания почтили память погибших защитников Украины.

Самый старший по возрасту нардеп Юлий Иоффе зачитал текст присяги.

Затем хор исполнил духовный гимн Украины "Молитва за Украину".

На заседании присутствовали представители иностранных государств, члены Кабмина, экс-президенты и экс-спикеры ВР, лидеры религиозных общин, а также высокопоставленные чиновники.

Торжественное заседание Верховной Рады 9 созыва в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

"Слуги народа" прибывают на торжественное заседание ВР.

Народная избранница делает селфи с вице-премьером Павлом Розенко.

Новые лица в Раде.

Святослав Вакарчук ("Голос") общается с коллегами из "ЕС" Ириной Геращенко и Ириной Фриз.





Сектор "Слуги народа".





Геращенко и Фриз делают селфи с новоизбранными коллегами.

Жан Беленюк ("Слуга народа")

"Фото на память"

Андрей Парубий.

Президент Владимир Зеленский.

Торжественное заседание ВР 29 августа. Минута молчания.

Экс-спикер Александр Мороз наблюдает за новоизбранной Радой.

Члены Кабмина во главе с премьером Владимиром Гройсманом. Исполнение гимна.

"Слуги народа" Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук оказались в "тылу" "Евросолидарности". Ирина Фриз и Алексей Гончаренко решили сделать селфи на память.

Сектор "Батькивщины": Юлия Тимошенко в окружении коллег.

Экс-президенты Петр Порошенко, Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Леонид Кравчук.

Фото: Цензор.НЕТ