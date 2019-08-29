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29.08.19 12:43

Разумков и Стефанчук в "тылу" "ЕС", беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР. ФОТОрепортаж

Сегодня, 29 августа, состоялось торжественное заседание Верховной Рады нового созыва.

Открыл торжественное заседание спикер Верховной Рады Украины восьмого созыва Андрей Парубий.

Затем в исполнении хора прозвучал государственный Гимн Украины.

Далее участники торжественного заседания минутой молчания почтили память погибших защитников Украины.

Самый старший по возрасту нардеп Юлий Иоффе зачитал текст присяги.

Затем хор исполнил духовный гимн Украины "Молитва за Украину".

На заседании присутствовали представители иностранных государств, члены Кабмина, экс-президенты и экс-спикеры ВР, лидеры религиозных общин, а также высокопоставленные чиновники.

Торжественное заседание Верховной Рады 9 созыва в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 01

"Слуги народа" прибывают на торжественное заседание ВР.

Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 02

Народная избранница делает селфи с вице-премьером Павлом Розенко.

Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 03

Новые лица в Раде.

Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 04

Святослав Вакарчук ("Голос") общается с коллегами из "ЕС" Ириной Геращенко и Ириной Фриз.

Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 05
Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 06

Сектор "Слуги народа".

Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 07
Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 08

Геращенко и Фриз делают селфи с новоизбранными коллегами.

Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 09

Жан Беленюк ("Слуга народа")

Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 10

"Фото на память"

Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 11

Андрей Парубий.

Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 12

Президент Владимир Зеленский.

Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 13

Торжественное заседание ВР 29 августа. Минута молчания.

Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 14

Экс-спикер Александр Мороз наблюдает за новоизбранной Радой.

Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 15

Члены Кабмина во главе с премьером Владимиром Гройсманом. Исполнение гимна.

Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 16

"Слуги народа" Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук оказались в "тылу" "Евросолидарности". Ирина Фриз и Алексей Гончаренко решили сделать селфи на память.

Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 17

Сектор "Батькивщины": Юлия Тимошенко в окружении коллег.

Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 18

Экс-президенты Петр Порошенко, Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Леонид Кравчук.

Фото: Цензор.НЕТ

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