"Х#й им в жопу!!! Мой человек Зоряна Черненко": нардеп от "Слуги народа" Радуцкий о кандидате на пост главы Минздрава. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Мой человек Зоряна Черненко" - написал Радуцкий.
"А то все п#здят, что Супрун", - получил он в ответ.
"Х#й им в жопу!!!" - отреагировал Радуцкий.
Ранее ряд СМИ сообщили, что главой МОЗ может стать Зоряна Черненко. Зоряна Черненко - председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации. Ведущий эксперт в "Реанимационном пакете реформ" по вопросам медицинской реформы. Директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной Ассоциации медицинского права.