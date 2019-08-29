"Х#й им в жопу!!! Мой человек Зоряна Черненко": нардеп от "Слуги народа" Радуцкий о кандидате на пост главы Минздрава. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мой человек Зоряна Черненко" - написал Радуцкий.

"А то все п#здят, что Супрун", - получил он в ответ.

"Х#й им в жопу!!!" - отреагировал Радуцкий.

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Ранее ряд СМИ сообщили, что главой МОЗ может стать Зоряна Черненко. Зоряна Черненко - председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации. Ведущий эксперт в "Реанимационном пакете реформ" по вопросам медицинской реформы. Директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной Ассоциации медицинского права.