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29.08.19 15:05

"Х#й им в жопу!!! Мой человек Зоряна Черненко": нардеп от "Слуги народа" Радуцкий о кандидате на пост главы Минздрава. ФОТОрепортаж

Новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий во время сегодняшнего заседания Верховной Рады вел переписку о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мой человек Зоряна Черненко" - написал Радуцкий.

"А то все п#здят, что Супрун", - получил он в ответ.

"Х#й им в жопу!!!" - отреагировал Радуцкий.

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Х#й им в жопу!!! Мой человек Зоряна Черненко: нардеп от Слуги народа Радуцкий о кандидате на пост главы Минздрава 01
Х#й им в жопу!!! Мой человек Зоряна Черненко: нардеп от Слуги народа Радуцкий о кандидате на пост главы Минздрава 02

Ранее ряд СМИ сообщили, что главой МОЗ может стать Зоряна Черненко. Зоряна Черненко - председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации. Ведущий эксперт в "Реанимационном пакете реформ" по вопросам медицинской реформы. Директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной Ассоциации медицинского права.

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