Под парламентом жгли файеры, требуя отставки Авакова. ФОТОрепортаж

Участие в акции принимают несколько десятков человек. Они развернули плакаты с надписями "Зеленский - слуга Авакова", а также выложили буквами вопрос "Оставляем мусоров?" и зажгли файеры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Протестующие считают, что Аваков провалил реформу органов внутренних дел. Его обвиняют в переаттестации, следствием которой стала реабилитация старых кадров и "беркутов"; в десятках нераскрытых заказных убийств и нападений на общественных деятелей, адвокатов, журналистов, политиков, правозащитников; в коррупционных, по их мнению, закупках автомобилей для патрульной полиции, рюкзаков и другие.

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"Мы видим, что вместо того, чтобы спросить украинских граждан - наше мнение полностью игнорируют. Даже когда мы сами приходим в ОП, чтобы ее выразить", - объявили организаторы акции в громкоговоритель.

Акция прошла мирно. Участники мероприятия не расходятся, ожидая рассмотрения Верховной Радой кандидатур на должности министров.

Накануне аналогичный протест с требованием отставки Авакова состоялся у здания Офиса Президента. Тогда участие в акции приняли несколько сотен митингующих.

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