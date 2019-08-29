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29.08.19 15:49

Под парламентом жгли файеры, требуя отставки Авакова. ФОТОрепортаж

У здания Верховной Рады проходит акция протеста с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Участие в акции принимают несколько десятков человек. Они развернули плакаты с надписями "Зеленский - слуга Авакова", а также выложили буквами вопрос "Оставляем мусоров?" и зажгли файеры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Протестующие считают, что Аваков провалил реформу органов внутренних дел. Его обвиняют в переаттестации, следствием которой стала реабилитация старых кадров и "беркутов"; в десятках нераскрытых заказных убийств и нападений на общественных деятелей, адвокатов, журналистов, политиков, правозащитников; в коррупционных, по их мнению, закупках автомобилей для патрульной полиции, рюкзаков и другие.

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"Мы видим, что вместо того, чтобы спросить украинских граждан - наше мнение полностью игнорируют. Даже когда мы сами приходим в ОП, чтобы ее выразить", - объявили организаторы акции в громкоговоритель.

Акция прошла мирно. Участники мероприятия не расходятся, ожидая рассмотрения Верховной Радой кандидатур на должности министров.

Накануне аналогичный протест с требованием отставки Авакова состоялся у здания Офиса Президента. Тогда участие в акции приняли несколько сотен митингующих.

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Под парламентом жгли файеры, требуя отставки Авакова 03
Под парламентом жгли файеры, требуя отставки Авакова 04
Под парламентом жгли файеры, требуя отставки Авакова 05
Под парламентом жгли файеры, требуя отставки Авакова 06
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Под парламентом жгли файеры, требуя отставки Авакова 08
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