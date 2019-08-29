Незаконная продажа фальсифицированных сигарет и алкоголя остановлена на Сумщине. Изъято товаров более чем на 3 млн грн, - ГФС. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.2 ст.28, ч.3 ст.204 УК Украины было установлено, что в нежилых помещениях одного из городов области осуществляется накопление фальсифицированных подакцизных товаров, которые в дальнейшем реализуются конечным потребителям через специализированные сайты в сети Интернет и через торговые точки города.

На основании постановления суда проведены обыски гаражных и складских помещений, где хранили фальсификат, киосков, через

которые его сбывали, и автомобилей, которыми его перевозили. По результатам обысков из незаконного оборота изъято почти 54 тыс. пачек фальсифицированных сигарет без марок акцизного налога Украины и с поддельными акцизными марками, 10,45 кг (83 коробки) табака для кальянов, 2,6 тыс. литров фальсифицированного элитного алкоголя в ассортименте, разлитого в тару типа "bag-in-box" и "tetra-pack", более 1 тыс. литров спирта и 180 литров вина.

Всего было изъято и передано на ответственное хранение фальсифицированных подакцизных товаров общей ориентировочной

стоимостью более 3 млн. гривен. Продолжается следствие".











