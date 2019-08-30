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30.08.19 02:45

Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва. ФОТОрепортаж

29-30 августа на первом заседании Верховной Рады 9-го созыва депутаты приняли ряд важных кадровых решений. Так был избран спикер Дмитрий Разумков, депутаты поддержали назначение премьер-министром Алексея Гончарука и дали свое согласие на назначение новых министров иностранных дел, обороны и внутренних дел. Также Рада дала согласие на назначение нового главы СБУ., был утвержден состав Кабмина и дано согласие на назначение нового Генпрокурора.

Первый день работы Верховной Рады 9-го созыва от парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 01

Глава фракции "Голос"  Рахманин

Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 02

Фракция ОПЗЖ - в центре Королевская 


Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 03

Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 04

 Вакарчук и экс-глава ВР Парубий 


Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 05

Вице-спикер  Стефанчук и глава фракции "ЕС" Герасимов  

Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 06

Члены фракции ОПЗЖ -  Кузьмин, Королевская, Фельдман


Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 07

Все депутаты получили газету с портретами матерей погибших воинов 


Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 08

Порошенко и Ирина Геращенко из "ЕС"


Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 09

Яременко из "СН"

Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 10

Внефракционный Довгий 

Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 11

Ушедший в отставку состав Кабмина


Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 12

Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 13

Избранный спикером Разумков

Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 14

Временный президиум


Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 15

Одиозный Александр Пономарев


Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 16

 Папиев из ОПЗЖ


Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 17
Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 18

Жан Беленюк из "СН"

Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 19

Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 20

Последнее выступление Гройсмана в ВР в качестве премьера 

Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 21

Селфи  Порошенко и  Супрун


Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 22

Порошенко в Раде


Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 23

Новинский и Деркач

Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 24

Медведчук

Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 25
Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 26

Зеленский в Раде за трибуной 

Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 27

На президентском кресле

Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 28

Глава ОП Богдан 

Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 29

Новый премьер - Гончарук

Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 30
Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 31

У Зеленского и Вакарчука одинаковые браслеты 

Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 32
Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 33

Новый министр обороны Загороднюк

Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 34
Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 35

Новый глава МИД Пристайко 


Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 36
Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 37
Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 38

Глава СБУ Баканов 

Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва 39

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