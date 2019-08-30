Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва. ФОТОрепортаж

Первый день работы Верховной Рады 9-го созыва от парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.
Глава фракции "Голос" Рахманин
Фракция ОПЗЖ - в центре Королевская
Вакарчук и экс-глава ВР Парубий
Вице-спикер Стефанчук и глава фракции "ЕС" Герасимов
Члены фракции ОПЗЖ - Кузьмин, Королевская, Фельдман
Все депутаты получили газету с портретами матерей погибших воинов
Порошенко и Ирина Геращенко из "ЕС"
Яременко из "СН"
Внефракционный Довгий
Ушедший в отставку состав Кабмина
Избранный спикером Разумков
Временный президиум
Одиозный Александр Пономарев
Папиев из ОПЗЖ
Жан Беленюк из "СН"
Последнее выступление Гройсмана в ВР в качестве премьера
Селфи Порошенко и Супрун
Порошенко в Раде
Новинский и Деркач
Медведчук
Зеленский в Раде за трибуной
На президентском кресле
Глава ОП Богдан
Новый премьер - Гончарук
У Зеленского и Вакарчука одинаковые браслеты
Новый министр обороны Загороднюк
Новый глава МИД Пристайко
Глава СБУ Баканов