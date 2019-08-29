"Азов" показал захваченного ефрейтора 3-й бригады ВС РФ Попова и и сообщил детали ликвидации 4 россиян. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Азова".

В сообщении отмечается: "Во время смены личного состава противника на посту бойцами "Азову" была замечена группа наемников, которая двигалась по серой зоне и пыталась проникнуть на наши позиции, тем самым нарушая Минские договоренности. Группой разведки полка "Азов", которая несла дежурство на наблюдательном посту, было решено открыть огонь по оккупантам. В результате кратковременного боя, четверо оккупантов были уничтожены, один оккупант - тяжело ранен и взят азовцами в плен вместе с имеющейся у него оружием и другими вещами. Раненому пленному была оказана медицинская помощь и он был доставлен в больницу.

Боевик рассказал, что служит во 2-м взводе 2-й роты 1-го батальона третьей бригады "ДНР". Наемник рассказал, что их группа вышла в серую зону с целью диверсионных действий, чтобы сорвать перемирие и обвинить в этом украинскую сторону. Сам он - уроженец украинской Горловки, как и большинство личного состава бригады. Он неоднократно пытался покинуть место службы, однако его держали там насильно.

На передовую, как свидетельствует пленный, наемников отправляют в качестве наказания. Командование батальона, по словам наемника, составляют российские офицеры, также стало известно, что в боевых подразделениях псевдо республик некомплект - в большинстве подразделений служит не более третьей части от личного состава. Казармы для размещения боевиков находятся в жилых помещениях местного населения украинских населенных пунктов, захваченных оккупантами.

Боевая техника, в том числе танки, которые должны находиться в зоне отвода согласно минского договоренностям, размещены на территории гражданских объектов. По информации наемника, российский куратор его бригады проживает в бывшем управлении УБОП Горловки. Эта и множество другой информации, которую азовцам сдал пленный враг, раз подтверждает наличие на наших оккупированных территориях российских солдат, которые, как и раньше, не имеют никаких намерений выполнять любые мирные договоренности.

Бойцы полка "Азов" сегодня в очередной раз защитили честь украинского оружия. Бойцы подразделения доказали свое желание освободить украинские земли и украинский народ от враждебного ига, борьба с которым длится уже шестой год".





