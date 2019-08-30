Иностранная делегация посетила военнослужащих Нацгвардии, выполняющих задачи в районе проведения ООС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Сообщается, что во время брифинга иностранных гостей ознакомили с жизнедеятельностью подразделений, выполняющих служебно-боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил, а также поделились достижениями и организацией быта гвардейцев.

"На протяжении последних пяти лет, я вижу, как меняется и совершенствуется Национальная гвардия и Вооруженные Силы, поэтому от себя лично хочу поблагодарить за все усилия, которые вы прикладываете ради мира в Украине" - отметил руководитель иностранной группы от Дании подполковник Йенс Хьёрт.

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Фото: пресс-центр ОС/Facebook





