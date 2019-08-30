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30.08.19 11:24

На Днепропетровщине автомобиль начальника полиции взорвался, когда он сел за руль. ФОТОрепортаж

В результате взрыва был поврежден автомобиль "Mitsubishi Outlander". На место происшествия выехали руководство областной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

"Происшествие произошло сегодня утром в г.. Першотравенск. Как предварительно установлено, начальник Першотравенского отделения полиции сел за руль собственного автомобиля, а через 30 секунд прогремел взрыв задней части автомобиля", - говорится в сообщении.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

На Днепропетровщине автомобиль начальника полиции взорвался, когда он сел за руль 01
На Днепропетровщине автомобиль начальника полиции взорвался, когда он сел за руль 02

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