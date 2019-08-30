Маршрутка протаранила припаркованные грузовик и легковушку в Запорожье: пострадали семь человек. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

29 августа около 11:50 в Днепровский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими.

Полицейскими установлено, что водитель маршрутного такси "ГАЗ", мужчина 1953 года, двигаясь по улице Хакасской, отвлекся от управления транспортным средством и совершил столкновение с грузовым автомобилем "ИФА", который был припаркован у правого края дороги. В результате произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем "Шкода", который был также припаркованный у дороги.

На момент аварии в салоне маршрутного такси находилось около 10 пассажиров.

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В результате аварии семь пассажиров маршрутного такси: женщины 1949, 1970, 1991, 1972, 1961, 1971, 2003 годов рождения были доставлены в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что в Шевченковском районе Запорожья водитель автомобиля не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с другим транспортным средством.



Фото: пресс-служба Нацполиции