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30.08.19 12:33

Маршрутка протаранила припаркованные грузовик и легковушку в Запорожье: пострадали семь человек. ФОТОрепортаж

В Днепровском районе Запорожья водитель маршрутного такси совершил столкновение с грузовиком и легковушкой, припаркованными у края дороги. В результате аварии семь пассажиров автобуса получили телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

29 августа около 11:50 в Днепровский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими.

Полицейскими установлено, что водитель маршрутного такси "ГАЗ", мужчина 1953 года, двигаясь по улице Хакасской, отвлекся от управления транспортным средством и совершил столкновение с грузовым автомобилем "ИФА", который был припаркован у правого края дороги. В результате произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем "Шкода", который был также припаркованный у дороги.

Маршрутка протаранила припаркованные грузовик и легковушку в Запорожье: пострадали семь человек 01

На момент аварии в салоне маршрутного такси находилось около 10 пассажиров.

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В результате аварии семь пассажиров маршрутного такси: женщины 1949, 1970, 1991, 1972, 1961, 1971, 2003 годов рождения были доставлены в больницу.

Маршрутка протаранила припаркованные грузовик и легковушку в Запорожье: пострадали семь человек 02

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Маршрутка протаранила припаркованные грузовик и легковушку в Запорожье: пострадали семь человек 03

Напомним, что в Шевченковском районе Запорожья водитель автомобиля не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с другим транспортным средством.

Маршрутка протаранила припаркованные грузовик и легковушку в Запорожье: пострадали семь человек 04
Фото: пресс-служба Нацполиции

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