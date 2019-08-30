Наемник РФ, служивший в "народной милиции ЛНР", задержан в пункте пропуска на Луганщине, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Вчера в пункт пропуска "Меловое" автомобилем "GEELY" прибыл гражданин Украины 1973 года рождения. Во время осмотра транспортного средства, в личных вещах мужчины, пограничники совместно с сотрудниками ДФС, обнаружили 10 предметов похожих на боеприпасы калибра 7,62 и 9 мм, два чистых бланки пропусков в артиллерийскую бригаду "ЛНР" и удостоверение "Поисковый отряд Тамань ДОСААФ России", - говорится в сообщении.

Пограничники выяснили, что этот гражданин в течение 2014-2015 годов добровольно проходил службу в инженерно-саперной роте милиции "ЛНР". В должности водителя он неоднократно осуществлял перевозку военного имущества и боеприпасов.

По данному факту в компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о признаках уголовных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ст.201, 258-3 УК Украины.

Продолжаются процессуальные действия.

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