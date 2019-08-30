"Х#й им в жопу!!! Это Верховная рада!" Первый день работы новоизбранной ВР в ФОТОжабах"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Х#й им в жопу!!! Мой человек Зоряна Черненко": нардеп от "Слуги народа" Радуцкий о кандидате на пост главы Минздрава. ФОТОрепортаж
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бл#ть! Не трогайте. Хуже будет, если опубликуют, что хотите снять": Переписка Радуцкого по поводу новости на Цензор.НЕТ. ФОТО
Читайте на "Цензор.НЕТ": "И шо вы орете все время?" - нардеп от "ЕС" Герасимов разнервничал Зеленского замечаниями во время заседания ВР. ВИДЕО
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