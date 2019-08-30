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30.08.19 18:22

"Х#й им в жопу!!! Это Верховная рада!" Первый день работы новоизбранной ВР в ФОТОжабах"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Х#й им в жопу!!! Это Верховная рада! Первый день работы новоизбранной ВР в ФОТОжабах 01

Х#й им в жопу!!! Это Верховная рада! Первый день работы новоизбранной ВР в ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Х#й им в жопу!!! Мой человек Зоряна Черненко": нардеп от "Слуги народа" Радуцкий о кандидате на пост главы Минздрава. ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бл#ть! Не трогайте. Хуже будет, если опубликуют, что хотите снять": Переписка Радуцкого по поводу новости на Цензор.НЕТ. ФОТО

Х#й им в жопу!!! Это Верховная рада! Первый день работы новоизбранной ВР в ФОТОжабах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": "И шо вы орете все время?" - нардеп от "ЕС" Герасимов разнервничал Зеленского замечаниями во время заседания ВР. ВИДЕО

Х#й им в жопу!!! Это Верховная рада! Первый день работы новоизбранной ВР в ФОТОжабах 04

Х#й им в жопу!!! Это Верховная рада! Первый день работы новоизбранной ВР в ФОТОжабах 05

Х#й им в жопу!!! Это Верховная рада! Первый день работы новоизбранной ВР в ФОТОжабах 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутерброды с икрой за 55 грн и филе семги за 174: чем кормят новоизбранных депутатов в столовой Рады. ФОТОрепортаж

Х#й им в жопу!!! Это Верховная рада! Первый день работы новоизбранной ВР в ФОТОжабах 07

Х#й им в жопу!!! Это Верховная рада! Первый день работы новоизбранной ВР в ФОТОжабах 08

Х#й им в жопу!!! Это Верховная рада! Первый день работы новоизбранной ВР в ФОТОжабах 09

Х#й им в жопу!!! Это Верховная рада! Первый день работы новоизбранной ВР в ФОТОжабах 10

Х#й им в жопу!!! Это Верховная рада! Первый день работы новоизбранной ВР в ФОТОжабах 11

Х#й им в жопу!!! Это Верховная рада! Первый день работы новоизбранной ВР в ФОТОжабах 12

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