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30.08.19 20:31

СБУ задержала лесника, который занимался незаконной вырубкой леса в национальном парке на Закарпатье. ФОТО

СБУ разоблачила незаконную вырубку деревьев в природно-заповедном фонде Ильницкого лесничества в Закарпатье

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

В сообщении отмечается: "Во исполнение Указа Президента Украины "О некоторых мерах по сохранению лесов и рационального использования лесных ресурсов" задокументировано незаконную вырубку деревьев на территории Ильницкого лесничества в Закарпатской области.

Сотрудники СБУ установили, что чиновник лесные организовал вырубку древесины на участке вверенного ему обхода без соответствующего документального учета. Противоправно заготовленную лесопродукцию он планировал реализовать своим сообщникам.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности Украины, фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.

Разоблачение злоумышленника проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области".

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СБУ задержала лесника, который занимался незаконной вырубкой леса в национальном парке на Закарпатье 01
СБУ задержала лесника, который занимался незаконной вырубкой леса в национальном парке на Закарпатье 02

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