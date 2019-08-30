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30.08.19 20:53

При получении взятки $3000 задержан военный комиссар Глухова, - военная прокуратура. ФОТО

Военная прокуратура Сумского гарнизона совместно с оперативниками Управления защиты экономики в Сумской области ДЗЭ Нацполиции и следователями следственного управления ГУ Нацполиции в Сумской области разоблачили на взятке военного комиссара Глуховского объединенного городского военного комиссариата.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "30 августа 2019 подполковника задержан после получения 3000 долларов США в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Вознаграждение" военком требовал и получил при содействии военнообязанному избежать призыва на срочную военную службу в Вооруженные Силы Украины и выдачу приписного удостоверения.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. После них фигуранту планируется сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от 5 до 10 лет тюремного заключения. В суд готовится ходатайство об избрании военном комиссару меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности".

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При получении взятки $3000 задержан военный комиссар Глухова, - военная прокуратура 01
При получении взятки $3000 задержан военный комиссар Глухова, - военная прокуратура 02
При получении взятки $3000 задержан военный комиссар Глухова, - военная прокуратура 03

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