СБУ накрыла подпольный игорный зал в столичном ТЦ "Олимпийский", работавший под "крышей" полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, оперативники спецслужбы установили, что в торговом центре "Олимпийский" дельцы организовали нелегальное игорное заведение с разным уровнем "доступа". Для рядовых игроков работали 113 игровых автоматов, элитные "клиенты" могли попасть в замаскированный вип-зал.

"Правоохранители больше часа пытались попасть в помещение, где прятали 17 игровых столов и шесть рулеток", - рассказали в СБУ.









Во время проведения санкционированных следственных действий изъяты носители информации и "черная бухгалтерия", которые подтверждают осуществление противоправной деятельности. Также допрошено более десяти человек, которые подтвердили участие в работе подпольного заведения.

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По информации СБ Украины незаконное казино работало при содействии работников правоохранительных органов.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры Украины.