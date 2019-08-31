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31.08.19 14:16

Марш равенства в Одессе: на шествие вышли около 300 человек, полиция задержала троих хулиганов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе состоялся марш равенства "Одесса-прайд-2019". Участие в нем приняли около 300 представителей ЛГБТ и тех, кто хотел их поддержать. Проведению марша пытались помешать сторонники семейных ценностей, полиция задержала троих.

одесса,лгбт,прайд

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня мы в четвертый раз проводим в Одессе прайд-мероприятие, которое считаем правозащитным, направленным на привлечение внимания жителей и гостей города к дискриминации, с которой сталкиваются представители ЛГБТ-сообщества", - сказала журналистам председатель оргкомитета "Одесса Прайд" Анна Леонова.

Марш равенства в Одессе: на шествие вышли около 300 человек, полиция задержала троих хулиганов 01Марш равенства в Одессе: на шествие вышли около 300 человек, полиция задержала троих хулиганов 02

Участники акции, среди которых было немало иностранцев, несли огромный радужный флаг. У памятника Дюку их встретили противники марша - приверженцы традиционных семейных ценностей.

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Одна из одесситок выкрикивала в адрес участников прайд-мероприятия: "Одесса – не Содом, Одесса – не Гоморра". Многие держали в руках плакаты с надписями "ЛГБТ – это культура смерти", "Гомосексуализм – не приговор, есть выход" и другие. Когда возникла толкотня, вмешались работники полиции. Они задержали одного из противников марша.

Марш равенства в Одессе: на шествие вышли около 300 человек, полиция задержала троих хулиганов 03

В дальнейшем колонну, двигавшуюся в направлении мэрии и скандировавшую "Наша позиция – это свобода, Одесса – свободный город", сопровождали усиленные наряды правоохранителей.

Участникам марша удалось пройти только до перекрестка улиц Пушкинской и Дерибасовской. Далее путь им перекрыли противники шествия.

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Всего в ходе марша полиция задержала трех противников марша равенства, составлены админпротоколы по признакам ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Марш равенства в Одессе: на шествие вышли около 300 человек, полиция задержала троих хулиганов 04

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