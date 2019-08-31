В Киеве почтили память нацгвардейцев, погибших 4 года назад во время беспорядков у Верховной Рады. ФОТОрепортаж

Церемония почтения памяти гвардейцев первой Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко началась с молебна. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

В церемонии приняли участие родственники погибших, коллеги, чиновники. Они почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске, установленной на здании парламента. В церемонии приняли участие, в частности, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и командующий Нацгвардии Николай Балан.

"Ребята погибли, есть и видеофиксация, и многие другие вещи, но на самом деле никто не понес наказания за те страшные события. Мы понимаем, что очень страшно, когда гибнут наши ребята на востоке, защищая государство, но в разы страшнее, когда они погибают в центре столицы Украины, возле парламента, защищая народных депутатов, защищая граждан Украины, и это остается безнаказанным", - сказал спикер парламента Дмитрий Разумков.

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Он пояснил, что депутаты могут тщательно изучить события, пообщаться с близкими погибших и пострадавших или, например, "приходить на суд и смотреть, что происходит, - это в рамках действующего законодательства".

"Такой общественный контроль будет, я думаю, не лишним", - добавил Разумков.

Напомним, 31 августа 2015 года после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации возле Верховной Рады произошли массовые беспорядки. Тогда агрессивно настроенные участники митинга начали штурмовать парламент, бросать дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

Погибли четверо бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.















