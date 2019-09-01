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01.09.19 11:25

Рептилоид и кот: оккупанты уродуют Крым памятниками "вежливым людям". ФОТОрепортаж

Оккупанты в Крыму массово устанавливают памятники солдатам армии РФ, которых завуалированно именуют "вежливыми людьми". Но большого восторга у крымчан эти скульптуры не вызывают.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Один из таких памятников, изображающий российского военного и кота с надписью "Спасибо, что я больше не кiт", недавно появился в Севастополе. Его исполнение повергло местных жителей в ужас.

Рептилоид и кот: оккупанты уродуют Крым памятниками вежливым людям 01

Рептилоид и кот: оккупанты уродуют Крым памятниками вежливым людям 02

Памятник сначала поставили в сквере у храма Петра и Павла, но впоследствии решили перенести. По информации местных СМИ, сейчас ему подыскивают другое место.

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Еще один памятник "вежливым людям" недавно торжественно открыли в Белогорске. Но и там скульптура вызвала много критических комментариев.

Рептилоид и кот: оккупанты уродуют Крым памятниками вежливым людям 03
Рептилоид и кот: оккупанты уродуют Крым памятниками вежливым людям 04

Рептилоид и кот: оккупанты уродуют Крым памятниками вежливым людям 05

Рептилоид и кот: оккупанты уродуют Крым памятниками вежливым людям 06

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