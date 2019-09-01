Чистота роддома на заводе в Луцке и ржавеющие двигатели в Ривном: Кривонос проверил четыре предприятия "Укроборонпрома". ФОТОрепортаж

О результатах поездки он рассказал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Вначале он посетил Житомирский бронетанковый завод, на котором до сих пор не назначен директор.

"Месяц прошел с тех пор как нет предыдущего директора. Нового не назначили, хотя мной официально подавалась кандидатура для временного назначения, поддержанная коллективом завода, но реакции со стороны руководства "Укроборонпрома" нет", - написал он, подчеркнув, что завод имеет один из самых мощных потенциалов в стране, но не использует его.

Иначе ситуация складывается на Шепетовском ремонтном заводе, который Кривонос посетил следующим.

"Все отличается в лучшую сторону начиная с отношения руководства завода к своим подчиненным, организации производства, расширения возможностей производства, заработной платы на заводе (она в два - три раза выше, чем в Житомире). Там также достаточно проблем, но несмотря на это завод не разворован, постоянно ведется работа по модернизации производства, берегут обученный персонал, ведется работа по передаче опыта от старших к молодым, социальное обеспечение на достойном уровне", - рассказал заместитель секретаря СНБО.

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Далее Кривонос поехал в Ривне, чтобы посетить Автомобильный ремонтный завод или, как он отметил, то, что от него осталось.

"Когда-то завод имел прекрасные производственные возможности и около тысячи человек персонала. Сейчас половина цехов продана за долги и работников не более 70. Заказов нет. Счета арестованы. В глазах людей безнадежность и разочарование. Часть территории используется для хранения имущества Министерства обороны Украины. Тысячи двигателей лежат под открытым небом, а автомобильная техника, которая нужна для наших воинов на востоке Украины ржавеет на улице", - описал он увиденное.















"Дикий контраст" после Ривного увидел Кривонос в Луцке, посетив ремонтний завод " Мотор".

"Порядок и чистота, как в роддоме. Цеха с новыми станками и другим оборудованием. Практически все начальники цехов молодые ребята, но уже прошедшие должности низших звеньев производства. Завод проводит кадровую работу даже со школьниками, которые после окончания школы поступают в профильные вузы - а стипендию выплачивает завод. Затем они возвращаются на завод и растут до начальников цехов", - рассказал заместитель секретаря СНБО.







При этом он подчеркнул, что проблемы есть на всех 4 предприятиях, включая вопрос импортозамещения. Однако кто-то ищет выход из сложных ситуаций и находит его, а кто-то опускает руки и пускает все на самотек. При этом он подчеркнул, что вопрос импортозамещения будет комплексно обсуждаться в ближайшее время.

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Замсекретаря СНБО также добавил, что "Укроборонпром" остро нуждается в замене менеджмента на более эффективный.

"Еще нужно много расшевелить в этом улье, чтобы выгнать всех трутней и дать возможность пчелам носить мед для нашей Украины!" - резюмировал Кривонос.

Следует отметить, что пост Кривонос написал 29 августа, а на следующий день президент Украины Владимир Зеленский уволил генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Павла Букина и назначил на эту должность бывшего министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса.