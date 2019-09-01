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01.09.19 22:31

Три человека погибли в результате столкновения "Москвича" и Ford в Кривом Роге, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

При столкновении двух автомобилей на перекрестке Никопольского шоссе и улицы Литке в Кривом Роге погибли три человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт управления ГСЧС в Днепропетровской области, авария произошла 1 сентября днем.

"Три человека погибли, а именно, водитель авто "Москвич", 1976 года рождения, и водитель и пассажир автомобиля Ford, 1985 и 1958 годов рождения соответственно", - говорится в сообщении ГСЧС.

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На месте происшествия оперативники обнаружили утечку горюче-смазочных материалов.

"Чтобы избежать возгорания, горючее было смыто с дорожного покрытия автодороги", - отметили в пресс-службе ведомства.

К работам привлекались четыре человека личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Три человека погибли в результате столкновения Москвича и Ford в Кривом Роге, - ГСЧС 01

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Три человека погибли в результате столкновения Москвича и Ford в Кривом Роге, - ГСЧС 02
Три человека погибли в результате столкновения Москвича и Ford в Кривом Роге, - ГСЧС 03
Фото: dp.dsns.gov.ua

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