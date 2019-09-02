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02.09.19 01:14

Сотрудники двух школ на Харьковщине перекрыли движение в знак протеста против закрытия их учебных заведений, - полиция. ФОТО

1 сентября в городе Первомайском учителя, родители и ученики провели акцию. Полицейские обеспечили охрану правопорядка во время проведения акции. Никаких правонарушений не допущено.

Несколько десятков работников, несогласных с реорганизацией двух школ города, прошли пешим ходом по пешеходному переходу на улице Харьковской и перекрыли движение транспорта, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Полицейские приняли необходимые меры для недопущения нарушения общественного порядка и безопасности. Также работники полиции обеспечили дорожное движение и организовали отвод транспортных средств. Акция длилась 40 минут, благодаря отводу транспорта движение не прекращалось", - говорится в сообщении.

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Сотрудники двух школ на Харьковщине перекрыли движение в знак протеста против закрытия их учебных заведений, - полиция 01
Сотрудники двух школ на Харьковщине перекрыли движение в знак протеста против закрытия их учебных заведений, - полиция 02

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