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02.09.19 07:55

Пенс остался доволен встречей с Зеленским в Варшаве. ФОТО

Вице-президент США Майк Пенс высоко оценил встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским и нынешние отношения между Украиной и США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Прекрасная встреча с президентом Украины Зеленским для обсуждения вопросов безопасности, энергетики, экономического роста и прогресса его программы реформ. Отношения между Украиной и США никогда не были такими прочными, как под руководством президента Дональда Трампа!" - написал он.

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Фото: Пенс/Twitter

Напомним, ранее в Варшаве вице-президент США Майк Пенс заявил, что США продолжат поддерживать Украину в сфере безопасности и территориальной целостности.


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