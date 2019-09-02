В Одесской области яхта переехала лодку с двумя людьми на борту. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Сообщается, что яхта совершила наезд на рыболовную лодку с 2 людьми на борту, после чего покинула место событий, оставив рыбаков в опасности. Событие произошло еще в конце августа, однако разыскать судно удалось лишь сейчас.

"Выключив ходовые огни, яхта с места происшествия исчезла, оставив в опасности двух граждан. Пострадавшие получили телесные повреждения и могли погибнуть", - говорится в сообщении.

На данный момент полиция готовит материалы для открытия уголовного производства.

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