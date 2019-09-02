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02.09.19 10:35

Контрабандные мобильные телефоны на сумму 500 тыс. пытались ввезти в Украину из Польши, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

На минувших выходных пограничники Львовского отряда не допустили незаконного перемещения через границу более 100 контрабандных смартфонов.

Контрабандные мобильные телефоны на сумму 500 тыс. пытались ввезти в Украину из Польши, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Товар обнаружили в пункте пропуска "Грушев" во время проверки автомобиля "Фольксваген". Им 23-летний житель Львовщины направлялся из Польши в Украину. Всего пограничники совместно с сотрудниками таможни в конструктивных полостях автомобиля, а именно под декоративной обшивкой салона и крыши автомобиля нашли 119 телефонов Xiaomi Redmi 7 и 7А", - говорится в сообщении.

Предварительная сумма выявленного товара составила более полумиллиона гривень. Пограничники передали товар сотрудникам таможни.

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Контрабандные мобильные телефоны на сумму 500 тыс. пытались ввезти в Украину из Польши, - Госпогранслужба 01
Контрабандные мобильные телефоны на сумму 500 тыс. пытались ввезти в Украину из Польши, - Госпогранслужба 02
Контрабандные мобильные телефоны на сумму 500 тыс. пытались ввезти в Украину из Польши, - Госпогранслужба 03
Контрабандные мобильные телефоны на сумму 500 тыс. пытались ввезти в Украину из Польши, - Госпогранслужба 04

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