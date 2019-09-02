Арта в прошлом году отработала по российской станции РЭБ. Это был наш самый большой успех, - одесский аэроразведчик Кучеренко о 4 годах на Донбассе. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал Odessa Online.

Любитель аэровидеосъемки и ветеринар по профессии, Кучеренко с началом событий на Донбассе решил помогать ВСУ. Хотя, до событий 2014 года - расстрела митингующих на Майдане и военной агрессии России против Украины - был абсолютно аполитичным человеком.

"Однажды я случайно оказался на Майдане, друзья попросили отвезти кое-что в Киев. Когда я попал на главную площадь страны — ощутил невероятно позитивную атмосферу. Когда уже весной Россия проявила агрессию, решил, что должен помочь своей стране. Вспомнив, что раньше летал на беспилотниках, снимал пейзажи вокруг Одессы, обратился в волонтерскую группу Армия SOS и предложил свою помощь", - рассказал он в интервью изданию, добавив, что самым знаменитым роликом группы стало видео про Донецкий аэропорт ("Донецкий аэропорт 15 января").

Смотрите также: Бойцы "Азова" зафиксировали использование российского БПЛА "Элерон" на Донбассе. ВИДЕО

"Мы его снимали на третий день, когда сепары завалили вышку. После того, как мы выложили его в сеть, на следующий день его повторяли все мировые агенства... Но вообще подавляющее число видео мы снимали не для общественности, а для военных. Под конец мы уже работали профессионально. В разведотделе штаба ООС появилась даже специальная должность - человек, который отвечал за аэроразведку, он и координировал наши действия. В основном мы были закреплены в районе от Авдеевки до Счастья. Работа была конкретная, включая корректировку огня и обнаружение целей", - вспоминает Кучеренко.







Смотрите также: Боец Воздушных Сил ВСУ Андрей Проценко погиб от пули снайпера под Водяным. ФОТО

Аэроразведчик также рассказал о самой крупной цели за все 4 года службы.

"В апреле прошлого года отработала арта (артиллерия. - Ред.) по одной очень важной цели, это абсолютно наша заслуга. Мы случайно нашли объект, хотя по предварительным данным он должен был находиться в другом месте. Это было несколько машин из комплекса радиоэлектронной борьбы, находившиеся очень близко к линии фронта. Пролетая по маршруту, я увидел на краю монитора что-то подозрительное, приблизил, действительно что-то интересное. На обратном пути отклонились от запланированного маршрута, полетели над тем местом. Сначала долго не могли поверить, но после длительного анализа всё-таки уверились, что это РЭБ. Так близко ко фронту такую технику не подвозят. Она слишком уязвимая и дорогостоящая. Военные тоже сначала не поверили, что противник мог такое сделать, пришлось им долго показывать и доказывать, но в конце концов, цели уничтожили", - поделился Кучеренко.

Читайте также: Патрулируя позиции ВСУ совместно с оккупантами наблюдатели ОБСЕ нарушили базовый принцип миссии: украинская сторона СЦКК передала СММ письмо об инциденте

На вопрос можно ли как-то обезопасить беспилотники, Кучеренко ответил отрицательно.

"Никакой техники уворачивания от пуль нет. За 4 года мы потеряли почти 20 аппаратов. Из них расстрелянных, именно случаев, когда сбили, можно подтвердить три. Остальные потери, в основном, были из-за технических проблем, хотя с пулями в бортах мы прилетали много раз. Еще одна большая проблема - это станции радиоэлектронного подавления. Когда глушат GPS - начинается дурдом. Тогда мы переходим на ручное управление и возвращаем самолет домой", - сообщил он.

Читайте также: Командование ВС РФ наращивает интенсивность боевой подготовки оккупационных войск на Донбассе, - ГУР

После 4 лет помощи армии и жизни в командировках на Донбассе, в мае этого года Юрий решил отдохнуть. "На гражданке" вернулся к прежнему образу жизни. Работает по специальности - стал проректором Одесского государственного аграрного университета по учебной и методической работе. В свободное время занимается довоенным, куда более спокойным, чем пилотирование в зоне боевых действий, хобби - моделирует корабли. Однако утверждает - в случае необходимости, если будет объявлена всеобщая мобилизация, всегда готов вернуться на фронт.