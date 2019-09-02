Иностранец с оружием, боеприпасами и взрывчаткой задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

"Автомобиль, в котором находился фигурант, остановили патрульные полицейские. Во время проверки документов один из пассажиров авто резко открыл дверь и побежал. Патрульные бросились за ним, а водитель в это время сбежал на автомобиле с места происшествия. Правоохранители догнали подозрительного мужчину, параллельно передавая на полицейский спецлинию информацию о машине беглеца. В действие сразу ввели план "Перехват" и сориентировали все наряды на розыск авто", - говорится в сообщении.

В рюкзаке задержанного мужчины во время поверхностного осмотра патрульные обнаружили предметы, похожие на оружие, боеприпасы и взрывчатку.

"У фигуранта изъяли предметы, внешне похожие на: пистолет с 18 патронами к нему, два самодельных взрывных устройства с запалами, спрятанные в носках, балаклаву и мобильный телефон. Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Известно, что это - 24-летний гражданин другого государства", - рассказал заместитель начальника Деснянского управления полиции Станислав Серебряк.

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Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификацией ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.

Автомобиль, который скрылся с места происшествия, полицейские остановили в Броварах. Во время осмотра авто и водителя никаких запрещенных предметов не обнаружено.

Полицейские устанавливают происхождение запрещенных предметов, цель, с которой их хранил фигурант, и других лиц, причастных к совершению правонарушения.

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