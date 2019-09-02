Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
02.09.19 17:21

Пристайко совершил первые зарубежные визиты в должности Министра иностранных дел Украины. ФОТОрепортаж

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко совершил первый зарубежный визит в должности в Варшаву.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Twitter сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"С понедельника сразу к работе - первый зарубежный визит Министра Вадима Пристайко. На этот раз в Варшаву. Подвели итоги визита Президента Украины Владимира Зеленского в Польшу, пути реализации договоренностей президентов и обсудили новые инициативы внешнеполитических ведомств", - говорится в сообщении.

Также Вадим Пристайко посетил германию.

"Имеем настоящую дипломатическую премьеру: свой первый визит Министр иностранных дел Вадим Пристайко осуществляет в один день в Варшаву и Берлин! И это логично, ведь Германия и Польша - наши ближайшие стратегические партнеры Сейчас - крайне важны для мира переговоры в нормандской формате", - сообщил в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Напомним, Верховная Рада поддержала назначение Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел по представлению президента Владимира Зеленского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пристайко намерен улучшать отношения с Венгрией, Польшей и Румынией вдумчиво, креативно, но принципиально

Пристайко совершил первые зарубежные визиты в должности Министра иностранных дел Украины 01
Пристайко совершил первые зарубежные визиты в должности Министра иностранных дел Украины 02
Пристайко совершил первые зарубежные визиты в должности Министра иностранных дел Украины 03
Пристайко совершил первые зарубежные визиты в должности Министра иностранных дел Украины 04
Пристайко совершил первые зарубежные визиты в должности Министра иностранных дел Украины 05
Пристайко совершил первые зарубежные визиты в должности Министра иностранных дел Украины 06

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100