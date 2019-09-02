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02.09.19 23:00

Из Болгарии в Киев экстрадирован вор в законе Гега Озургетский, находящийся в международном розыске, - Аброськин. ФОТО

Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин обнародовал информацию о том, что из Болгарии экстрадирован вор в законе Гега Озургетский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аброськин отметил: "Сегодня из Республики Болгария в аэропорт Борисполь работниками Национальной полиции Украины был экстрадирован один из самых молодых "воров в законе" по кличке "Гега Озургетский", 1992 г.р.

"Вор" с 2017 года по решению Черниговского районного суда находился в международном розыске за покушение на убийство.

Кстати, эта очень юная персонасо статусом "вор в законе" на сегодняшний день пока единственный "вор в законе" за решеткой в Украине. Если счет открыт, то скоро будет и следующий ..."

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Из Болгарии в Киев экстрадирован вор в законе Гега Озургетский, находящийся в международном розыске, - Аброськин 01

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