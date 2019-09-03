Секретарь горсовета Борисполя Годунок, которого Зеленский назвал "разбойником", избил активиста, - полиция. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области, об этом правоохранителям стало известно из социальных сетей.
После получения сообщения в городской совет Борисполя сразу выехала следственно-оперативная группа, которая установила и допросила свидетелей. В процессуальном порядке изъяла видео с камер наблюдения, изучила его и приобщила к материалам уголовного производства.
Сейчас продолжаются все необходимые и процессуальные следственные действия с целью документирования обстоятельств совершенного уголовного преступления.
Сейчас следователи подали ходатайство в суд с целью получения временного доступа к медицинской документации и последующего назначения судебно-медицинской экспертизы. Она будет назначена после выздоровления избитого гражданина и определит тяжесть нанесенных телесных повреждений.
По данному факту следственными расследуется уголовное производство по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Готовится проект подозрения для дальнейшего направления в прокуратуру области и объявления подозрения нападающему.
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Борисполь выгнал с заседания секретаря городского совета Ярослава Годунка, назвав его "разбойником".