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03.09.19 08:42

Около 100 раненых и уничтоженных: офицер ВСУ Штефан озвучил потери оккупантов на Донбассе за август. ФОТО

В августе российско - оккупационные войска понесли значительные потери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Игнорируя минские договоренности в августе российско-оккупационные войска почти каждый день провоцировали подразделения ОС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов.

По итогам августа в подразделениях российско-оккупационных войск "лднр" были ликвидированы около 40 оккупантов и около 55 оккупантов получили ранения различной степени тяжести", - написал он.

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Фото: Штефан/Facebook

"Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины! Вместе победим!", - резюмировал офицер.

Около 100 раненых и уничтоженных: офицер ВСУ Штефан озвучил потери оккупантов на Донбассе за август 02

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