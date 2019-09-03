Около 100 раненых и уничтоженных: офицер ВСУ Штефан озвучил потери оккупантов на Донбассе за август. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Игнорируя минские договоренности в августе российско-оккупационные войска почти каждый день провоцировали подразделения ОС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов.

По итогам августа в подразделениях российско-оккупационных войск "лднр" были ликвидированы около 40 оккупантов и около 55 оккупантов получили ранения различной степени тяжести", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Арта в прошлом году отработала по российской станции РЭБ. Это был наш самый большой успех, - одесский аэроразведчик Кучеренко о 4 годах на Донбассе. ФОТОрепортаж

Фото: Штефан/Facebook

"Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины! Вместе победим!", - резюмировал офицер.