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03.09.19 12:21

Правоохранители изъяли у дилеров в Павлограде крупную партию наркотиков на полмиллиона гривен, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Павлограде сотрудники уголовного розыска задокументировали факт распространения опия ацетилированного и метадона путем закладок двумя жителями г. Кривой Рог.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Днепропетровской области.

"В рамках расследования было установлено, что мужчины снимали квартиру в одной из многоэтажек по улице Ватутина в г. Павлоград. 2 августа во время обыска оперативники Павлоградского ОП обнаружили приготовленные для распространения наркотики - опий ацетилированный и метадон. Наркотические вещества изъяли и направили на экспертизу. На "черном рынке" изъятые наркотические вещества стоят почти полмиллиона гривен", - сказано в сообщении.

Личности мужчин установлены - ими оказались 21-и 38-летние жители Кривого Рога.

Правоохранители изъяли у дилеров в Павлограде крупную партию наркотиков на полмиллиона гривен, - полиция 01

В полиции отмечают, что один из мужчин уже отбывал наказание за совершение тяжкого преступления.

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По указанному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Правоохранители изъяли у дилеров в Павлограде крупную партию наркотиков на полмиллиона гривен, - полиция 02

Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 УПК. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители изъяли у дилеров в Павлограде крупную партию наркотиков на полмиллиона гривен, - полиция 03
Фото: пресс-служба Нацполиции

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