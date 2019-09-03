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03.09.19 14:59

Соревнования на лучший танковый взвод ВСУ: на Черниговщине состоялись "танковые карусели" всеармейского масштаба. ФОТОрепортаж

На Черниговщине продолжаются соревнования на лучший танковый взвод Вооруженных Сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В конкурсе принимают участие лучшие танковые взводы от оперативных командований "Север", "Запад", "Восток" и "Юг", а также Командование Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины и Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Соревнования на лучший танковый взвод ВСУ: на Черниговщине состоялись танковые карусели всеармейского масштаба 01

В четвертый день конкурса танкисты провели второй этап профессиональной номинации - танковая карусель.

Соревнования на лучший танковый взвод ВСУ: на Черниговщине состоялись танковые карусели всеармейского масштаба 02

Особенностями выполнения упражнения "танковая карусель" является своевременное выявление и поражение целей, которое осуществляется с ведением постоянного непредсказуемого огневого воздействия на противника с выполнением тактических маневров боевых машин на поле боя.

Соревнования на лучший танковый взвод ВСУ: на Черниговщине состоялись танковые карусели всеармейского масштаба 03

"Опыт ведения боевых действий показал большую эффективность поражения противника таким образом", - сказано в сообщении.

Соревнования на лучший танковый взвод ВСУ: на Черниговщине состоялись танковые карусели всеармейского масштаба 04
Фото: пресс-служба Минобороны

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