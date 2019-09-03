Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
03.09.19 15:05

Порошенко не пришел на допрос в ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пятый президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований из-за рабочего дня в Раде.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Защитник Порошенко Игорь Головань сообщил, что его клиент не явился на допрос, поскольку его клиент сегодня работает в Раде, что является уважительной причиной для неявки.

Читайте также: Порошенко - это часть истории Украины. Я никогда не забуду его заслуги. А по национализации "Приватбанка" на него давили, - Коломойский

Порошенко не пришел на допрос в ГБР 01
Порошенко не пришел на допрос в ГБР 02
Порошенко не пришел на допрос в ГБР 03
Порошенко не пришел на допрос в ГБР 04
Порошенко не пришел на допрос в ГБР 05
Порошенко не пришел на допрос в ГБР 06
Порошенко не пришел на допрос в ГБР 07

Как сообщалось, директор Государственного бюро расследований Роман Труба ранее заявил, что его ведомство расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР открыло дело против Парубия по факту возможного препятствования осуществлению избирательного права

В свою очередь адвокат Порошенко опроверг эту информацию, заявив, что Порошенко проходит только в качестве свидетеля по двум делам ГБР.

25 июля Порошенко был на допросе в ГБР по делу о продаже завода "Кузня на Рыбальском".

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100