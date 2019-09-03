Порошенко не пришел на допрос в ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Защитник Порошенко Игорь Головань сообщил, что его клиент не явился на допрос, поскольку его клиент сегодня работает в Раде, что является уважительной причиной для неявки.
Как сообщалось, директор Государственного бюро расследований Роман Труба ранее заявил, что его ведомство расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко.
В свою очередь адвокат Порошенко опроверг эту информацию, заявив, что Порошенко проходит только в качестве свидетеля по двум делам ГБР.
25 июля Порошенко был на допросе в ГБР по делу о продаже завода "Кузня на Рыбальском".