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03.09.19 15:27

Как депутаты с себя неприкосновенность снимали. ФОТОрепортаж

3 сентября Верховная Рада проголосовала за окончательное одобрение (в целом) законопроекта (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предусмотрено лишение народных депутатов неприкосновенности с 2020 года.

Как реагировали на это событие народные депутаты и президент Владимир Зеленский видел парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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Утро открылась вторая сессия Верховной Рады 9-го созыва. На заседании парламента присутствуют президент Украины Владимир Зеленский и члены правительства.

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Кабинет министров Украины и часть фракции партии "Слуга народа".

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В ожидании голосования радостные члены команды Зеленского: первый помощник президента Сергей Шефир, руководитель офиса президента Андрей Богдан, Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк, глава СБУ Иван Баканов, глава Национального банка Украины Яков Смолий.

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Народный депутат Петр Порошенко (партия"Европейская Солидарность").

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Президент Владимир Зеленский сообщил депутатам, что снятие неприкосновенности не подразумевает ответственность за любые политические решения и публичные выступления. Речь идет о разрешении привлекать за уголовные правонарушения: от совершения ДТП до крышевания незаконной добычи янтаря.

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"Парламент не "малина", где можно 5 лет прятаться под куполом", - отметил Зеленский, добавив, что в Австралии, Британии, США, Канаде и прочих странах парламентарии не имеют защиты от криминальных правонарушений.

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Депутаты фракции "Голос" Сергей Рахманин и Святослав Вакарчук.

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Нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко просит о чем-то коллегу Рахманина.

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Святослав Вакарчук заявил, что еще до того, как стали известны результаты в парламентских и президентских выборов, в партии "Голос" однозначно высказывались в поддержку данного законопроекта.

Как депутаты с себя неприкосновенность снимали 10

Петр Порошенко напомнил нардепам, что законопроект за отмену неприкосновенности был внесен именно им - пятым президентом Украины.

Как депутаты с себя неприкосновенность снимали 11

Большинство нардепов захотели запечатлить историческое голосование на свои смартфоны.

Как депутаты с себя неприкосновенность снимали 12

Решение о снятии депутатской неприкосновенности принято - "за" 373 нардепа.

Как депутаты с себя неприкосновенность снимали 13

Как депутаты с себя неприкосновенность снимали 14

Как депутаты с себя неприкосновенность снимали 15

Радость и овации зала, президии парламента и президента.

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Как депутаты с себя неприкосновенность снимали 16

Как депутаты с себя неприкосновенность снимали 17

Владимир Зеленский доволен голосованием и заявил, что сегодня в парламенте случилось, то, что считалось невозможным - снятие неприкосновенности народных депутатов.

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