Активисты установили на площади в Харькове 120 капканов в знак поддержки узников Кремля. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Участники акции разместили капканы с закрытыми челюстями, показывая, что "они уже схватили свою добычу" — украинских политзаключенных, рассказала активистка глобальной акции #SaveOlegSentsov Елена Пономаренко.

В некоторых капканах находятся вещи удерживаемых, обувь и одежда. Эти вещи активисты собирали через родственников и знакомых заключенных. К каждому капкану прикреплена железная цепь, на конце которой – бирка с надписью "Сделано в Кремле". Также на площади установили информационную палатку, в которой распространялась специально созданная к акции тематическая газета с информацией и историями политзаключенных.

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В списке политзаключенных есть и харьковчане. Например, Александр Стешенко был похищен 11 апреля 2018 года на Чонгаре, где проходит административная граница между Крымом и Херсоном. Он ехал в Крым, чтобы навестить друга в Алуште, но попал в руки ФСБ. Он вышел на свободу только 6 августа 2019 года.

"Меня душили, пытали, раздевали, били током, обливали водой и заставляли признаться в том, что им было нужно", — рассказал позднее сам Александр.

Харьков — это третий город из десяти в региональном туре в поддержку украинских политзаключенных и военнопленных "Узники Кремля". Одной из главных идей проведения акции является поддержка самих политзаключенных и их семей и проявление солидарности.

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