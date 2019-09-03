Вооруженные силы получат 15 модернизированных БМП. ФОТО

Об этом говорится на сайте государственного предприятия "Житомирский бронетанковый завод", информирует Цензор.НЕТ.

"Житомирский бронетанковый завод, входящий в состав ГК "Укроборонпром", завершил капитальный ремонт и модернизацию 15 БМП-1 для Вооруженных сил Украины", - отмечается в сообщении.

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В частности, работники предприятия восстановили боеспособность всех систем и агрегатов, заменили неисправные приборы, проверили работу вооружения и установили современные средства связи и аппаратуру спутниковой навигации.

Теперь на заводе ремонтируют другую крупную группу бронетехники типа БМП. Планируется, что осенью после успешного восстановления и проведения полигонных испытаний ее также передадут боевым частям ВСУ.

В целом с 2014 года на предприятии отремонтировали и передали в армию 637 единиц военной техники.

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Фото: zhbtz.com