Нацполиция начинает подготовку операторов беспилотников. ФОТОрепортаж

В Нацполиции впервые началось обучение внешних операторов БПЛА, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

Разработал и утвердил учебную программу беспилотных авиационных комплексов I класса по базовому квалификационному уровню I орган управления беспилотной авиации НПУ - Управление организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки.

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Также составлен соответствующий учебно-тематический план. Обучение полицейских проходит на базе Государственного учреждения "Львовский специализированный центр подготовки полицейских".

Полицейские, которые успешно завершат обучение, получат сертификаты и летные книжки.





