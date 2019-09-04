За сутки зарегистрированы 4 факта падения маленьких детей из окон, 2 из них закончились смертью, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

По результатам проверки первого случая правоохранители установили, что 3-летний малыш выпал из окна второго этажа комнаты, пока мать ушла на кухню готовить еду. Вернувшись через несколько минут увидела, что сына там уже не было.

Выглянув на улицу она увидела, что мальчик лежит на траве на москитной сетке. Сразу спустившись вниз, женщина взяла малыша и самостоятельно отвезла в больницу. Мать ребенка пояснила, что сын и раньше вылезал на подоконник и она не раз делала ему замечания.

Сейчас мальчик находится в больнице с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами.

С травмами в больнице находится и 4-летний малыш, выпавший с балкона второго этажа, его состояние тяжелое. Сейчас он в реанимации.

По результатам проверки обстоятельств выяснилось, что отец привез сына к бабушке, чтобы та присмотрела за ним. Вернувшись из кухни в комнату, женщина мальчика не увидела, а увидела открытые на балкон двери и разорванную москитную сетку. Выглянув, увидела малыша на траве, спустилась и увезла его в больницу, сообщив об этом отцу.

В городе Черноморское Одесской области в результате падения с 5-го этажа погиб 2-летний мальчик.

"Семья приехала из соседней области на отдых и остановилась в квартире города Черноморска. Трагедия произошла 3 сентября, когда мама с бабушкой ушли по делам, а малыш остался с дедушкой", - сообщает Департамент коммуникации Нацполиции Одессской области.

Пенсионер сразу вызвал медиков, однако попытки спасти ребенка оказались тщетными - от полученных травм мальчик скончался. Событие квалифицировано по ст.115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Еще один несчастный случай произошел в Чернигове. Вечером, 3 сентября, 2-летний ребенок выпал из окна и погиб.

Правоохранители сообщают, что по улице Белова, 23 вчера около 9 часов вечера произошел несчастный случай. Из окна 9-го этажа выпал ребенок, 2018 года рождения. От полученных травм ребенок умер.

"Это несчастный случай. Семья благополучная. Родители находились в другой комнате, а ребенок - на кухне, где было открыто окно", - уточнили в полиции города.

Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства несчастного случая.

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