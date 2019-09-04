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04.09.19 10:48

Артснаряды и почти 1500 патронов подняли спасатели со дна реки недалеко от Павлополя, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Большое количество патронов и снарядов обнаружили оперативники Госпогранслужбы из состава Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Подразделения пограничников уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности в районе ООС продолжают фиксировать фактические данные о правонарушениях, потенциально угрожающих безопасности гражданского населения Донбасса. На этот раз оперативниками от местных жителей была получена информация, что недалеко от населенного пункта Павлополь в реке могут находиться взрывоопасные предметы", - сказано в сообщении.

Артснаряды и почти 1500 патронов подняли спасатели со дна реки недалеко от Павлополя, - штаб ОС 01

Как отметили в штабе, обзор дна реки, в которой купаются и рыбачат местные жители, несмотря на предупредительные знаки "Стоп мины", превзошел все ожидания. Водолазной группой ГСЧС после тщательного поиска был поднят один разорванный снаряд и 4 артиллерийских снаряда со взрывателями, 917 патронов калибра 5.45 мм, 517 патронов калибра 7.62х54 мм и 27 патронов калибра 7.62х39 мм.

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Артснаряды и почти 1500 патронов подняли спасатели со дна реки недалеко от Павлополя, - штаб ОС 02

"К счастью, опасные находки никому не причинили вреда и постоянное взаимодействие военнослужащих Донецкого пограничного отряда с гражданским населением дало положительный результат - при обнаружении одного из снарядов, граждане сразу сообщили военнослужащим", - сообщили в штабе.

Артснаряды и почти 1500 патронов подняли спасатели со дна реки недалеко от Павлополя, - штаб ОС 03

За два дня погружений силами ГСЧС и оперативников Донецко-Луганского регионального управления взрывоопасные предметы были изъяты.

Артснаряды и почти 1500 патронов подняли спасатели со дна реки недалеко от Павлополя, - штаб ОС 04

"Напоминаем: находясь в районе проведения ООС будьте бдительны и в случае обнаружения подобных предметов - ни в коем случае не трогайте их руками и срочно сообщайте о находке военнослужащим, полиции или работникам ГСЧС", - добавили в пресс-центре ОС.

Артснаряды и почти 1500 патронов подняли спасатели со дна реки недалеко от Павлополя, - штаб ОС 05
Артснаряды и почти 1500 патронов подняли спасатели со дна реки недалеко от Павлополя, - штаб ОС 06
Артснаряды и почти 1500 патронов подняли спасатели со дна реки недалеко от Павлополя, - штаб ОС 07
Артснаряды и почти 1500 патронов подняли спасатели со дна реки недалеко от Павлополя, - штаб ОС 08
Артснаряды и почти 1500 патронов подняли спасатели со дна реки недалеко от Павлополя, - штаб ОС 09
Артснаряды и почти 1500 патронов подняли спасатели со дна реки недалеко от Павлополя, - штаб ОС 10
Фото: пресс- центр ОС/Facebook

Артснаряды и почти 1500 патронов подняли спасатели со дна реки недалеко от Павлополя, - штаб ОС 11

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