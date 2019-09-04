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04.09.19 11:40

34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма. ФОТОрепортаж

Бархатный сезон в оккупированном Крыму закончился, не успев начаться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет блогер с ником RoksolanaToday, комментируя фото с пустыми пляжами полуострова.

На снимках видны пустующие пляжи Песчаного, Щелкино, Евпатории, Заозерного.

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34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма 01
34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма 02

"Песчаное, Бахчисарайский р-н 34, августа, а сезона так и нет", - говорится в подписи к фото.

34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма 03

Мысовое

34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма 04

Заозерное

34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма 05

Кайгадор

34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма 06

Щелкино

34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма 07

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При этом, оккупационные власти продолжают рапортовать об успешном туристическом сезоне. Марионеточный "глава" Крыма Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове этим летом отдохнули 5 млн 800 тысяч туристов. Однако не все жители и гости Крыма согласны с такой оценкой.

34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма 08

34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма 09
34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма 10
34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма 11
34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма 12

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Помимо всего, крымчане отмечают низкую платежеспособность российских туристов.

34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма 13

34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма 14

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