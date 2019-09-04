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04.09.19 12:18

Гранаты, запалы и взрывчатка: на Сумщине и Житомирщине обнаружили арсенал военных средств поражения, - СБУ. ФОТОрепортаж

В рамках противодействия незаконному обороту оружия в двух областях Украины заблокировано противоправное хранение военных средств поражения, завезенных из района проведения операции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, на Сумщине, в рамках противодействия подготовке и совершению преступлений террористического и экстремистского характера, во время проведения следственных действий в лесополосе обнаружен тайник. Из него правоохранители изъяли 14 гранат, два гранатометных выстрела ВОГ, 25 запалов УЗРГМ, десять детонирующих шнуров с запалами, 16 детонирующих капсюлей, девять тротиловых шашек и семь пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

Гранаты, запалы и взрывчатка: на Сумщине и Житомирщине обнаружили арсенал военных средств поражения, - СБУ 01

По данным спецслужбы, средства поражения планировались к использованию злоумышленниками для подготовки и совершения преступлений экстремистского характера, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в регионе.

Гранаты, запалы и взрывчатка: на Сумщине и Житомирщине обнаружили арсенал военных средств поражения, - СБУ 02

Житель области, причастный к хранению оружия, задержан.

Гранаты, запалы и взрывчатка: на Сумщине и Житомирщине обнаружили арсенал военных средств поражения, - СБУ 03
Фото: пресс-служба СБУ

Кроме того, оперативники СБУ установили, что в Житомирской области к противоправной деятельности причастен житель Новоград-Волынского. Военнослужащий лично привозил боеприпасы из района временной дислокации подразделения своей воинской части, которая находится вблизи линии разграничения. Военные средства поражения он хранил в подвале собственного гаража.

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Во время обысков по месту жительства фигуранта, который накануне вернулся из района ООС, правоохранители изъяли десять осколочных гранат Ф-1 и РГД-5.

Полученные средства поражения направлены на экспертизу.

По обоим фактам начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с прокуратурой Сумской области, следователями ГУ Нацполиции в Житомирской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Житомирского гарнизона Центрального региона.

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