Полиция квалифицировала взрыв во дворе ректора тернопольского университета Крысоватого как покушение на убийство. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Тернопольской области, передает Цензор.НЕТ.



Предварительно установлено, что во дворе хозяйства, где проживает ректор одного из высших учебных заведений Тернополя, произошел взрыв неизвестного предмета в результате чего ранения получил хозяин и его жена. Пострадавшие доставлены в реанимационное отделение университетской больницы с диагнозом взрывная политравма.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ректору тернопольского университета Крысоватому подбросили во двор взрывчатку: он и его жена госпитализированы. ФОТОрепортаж

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 15 части 1 статьи 115 УК (покушение на убийство). Продолжаются следственно-оперативные действия.





Ранее стало известно, что ректору тернопольского университета Крысоватому подбросили во двор взрывчатку: он и его жена госпитализированы.