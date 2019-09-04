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04.09.19 12:55

Полиция квалифицировала взрыв во дворе ректора тернопольского университета Крысоватого как покушение на убийство. ФОТОрепортаж

4 сентября в 7.50 в дежурную часть Тернопольского районного отделения полиции поступило сообщение о том, что во дворе частного дома по улице Тернопольской в ​​селе Петрыкив произошел взрыв и есть пострадавшие. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы районной полиции, ГУНП, кинологическая, взрывотехнической службы, лаборатория НИЭКЦ и криминалисты.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Тернопольской области, передает Цензор.НЕТ.

Предварительно установлено, что во дворе хозяйства, где проживает ректор одного из высших учебных заведений Тернополя, произошел взрыв неизвестного предмета в результате чего ранения получил хозяин и его жена. Пострадавшие доставлены в реанимационное отделение университетской больницы с диагнозом взрывная политравма.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 15 части 1 статьи 115 УК (покушение на убийство). Продолжаются следственно-оперативные действия.

Полиция квалифицировала взрыв во дворе ректора тернопольского университета Крысоватого как покушение на убийство 01
Полиция квалифицировала взрыв во дворе ректора тернопольского университета Крысоватого как покушение на убийство 02

Ранее стало известно, что ректору тернопольского университета Крысоватому подбросили во двор взрывчатку: он и его жена госпитализированы. 

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