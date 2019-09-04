Полиция в Одессе и Николаеве обезвредила банду "элитных" грабителей-гастролеров. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МВД.

Работники криминальной полиции Киевщины совместно со спецподразделением КОРД оперативно и профессионально сработали в ходе задержания в Одессе и Николаеве группы лиц, которые совершали кражи из элитных домов и разбойные нападения на граждан.

"Чтобы нажиться на чужом, действовали хитро и просчитывали каждый шаг. Проникали в дома, когда хозяева еще отдыхали - под утро. В домах находили ценные вещи, украденное забирали с собой и убегали. Гастролировали по всей Украине", - говорится в сообщении.

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Членов банды задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Ведутся следственные действия по ст.ст. 185 ч. 5, 187 и 257 УК Украины.





