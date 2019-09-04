На Дунае стартовали совместные военные учения Украины и Румынии Riverine-2019. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает AрміяInform.

Как сообщается, целью этих международных тренировок является отработка совместных действий многонациональных катерных тактических групп для повышения их совместимости и возможностей для проведения операции по безопасности на реке Дунай.

От ВМС ВС Украины в учениях принимают участие малые бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Вышгород", учебный катер "Смела" и вертолет Ми-14. От подразделений Морской охраны Государственной пограничной службы Украины три катера.

Румынская сторона привлекает два бронированных патрульных катера, два речных тральщика и речной буксир для размещения штаба руководства обучения. Кроме того, от береговой обороны Румынии участвует 1 патрульный катер.

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Отмечается, что двусторонние украинско-румынские учения Riverine проводятся уже во второй раз, и направлены на укрепление региональной безопасности и улучшение взаимодействия между флотами Украины и Румынии.



Фото: сайт AрміяInform

"В течение трех дней военные моряки будут отрабатывать тактические элементы по стандартам НАТО в составе многонациональных катерных тактических групп и повысят совместимость катеров флотов, морской и береговой охраны двух стран по вопросам освещения надводной обстановки в акватории реки Дунай, тактического маневрирования и проведения досмотровых операций, противоминные действия, поиск и спасение человека, упавшего за борт и тому подобное", - говорится в сообщении.