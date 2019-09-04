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04.09.19 14:15

"Ваш мотор? Кто тут старший?" - новосозданная рейдовая группа для борьбы с незаконной добычей янтаря на Житомирщине задержала 4-х копателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

3 сентября на Житомирщине была создана специальная рейдовая группа из работников аппарата по мониторингу эффективности мер по противодействию незаконной добыче янтаря в северных районах области. В первый же день работы полицейские задержали четырех копателей-нелегалов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что группа дислоцируется в лесных массивах и работает на так называемых блокпостах, расположенных на дорогах, ведущих к местам возможных рудников.

В первый же день работы мониторинговой группы полицейские обнаружили нелегалов в лесном массиве недалеко от с. Обыще. Во время документирования всех обстоятельств происшествия копатели пытались скрыть следы своей противоправной деятельности, сбросив мотопомпу в канаву с водой. Впрочем, это не помешало полицейским изъять и ее, пожарные рукава, и другое оборудование, которое использовалось копателями.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность от штрафа до 3-летнего лишения свободы.

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Ваш мотор? Кто тут старший? - новосозданная рейдовая группа для борьбы с незаконной добычей янтаря на Житомирщине задержала 4-х копателей 01
Ваш мотор? Кто тут старший? - новосозданная рейдовая группа для борьбы с незаконной добычей янтаря на Житомирщине задержала 4-х копателей 02
Ваш мотор? Кто тут старший? - новосозданная рейдовая группа для борьбы с незаконной добычей янтаря на Житомирщине задержала 4-х копателей 03
Ваш мотор? Кто тут старший? - новосозданная рейдовая группа для борьбы с незаконной добычей янтаря на Житомирщине задержала 4-х копателей 04
Ваш мотор? Кто тут старший? - новосозданная рейдовая группа для борьбы с незаконной добычей янтаря на Житомирщине задержала 4-х копателей 05

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