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04.09.19 17:56

Между прихожанами храма на Ривненщине возникла массовая драка, 11 пострадавших, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Вчера на территории церкви в с. Малинск, Ривненской области произошел конфликт между представителями двух религиозных общин, пострадали 11 человек. Полиция открыла 12 уголовных производств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Ривненской области.

Сообщение о конфликте с неизвестными лицами, которые срезали замки на дверях храма и пытаются вынести оттуда вещи в полицию начали поступать с 07.30.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что представители приходского совета Петро-Павловского прихода Ривненской епархии ПЦУ срезали замки на входных дверях храма и проникли внутрь для проведения богослужения.

"Это привело к очередному конфликту между представителями религиозных общин, отношения между которыми обострились еще весной этого года. Спор возле церкви между почти 60 лицами перерос в драку, во время которой телесные повреждения в виде ушибов и ссаден получили 11 местных жителей", - отмечает пресс-служба полиции.

В рамках досудебного расследования по уголовному производству по статье 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство) следователи Березновского отделения полиции изъяли документы, которые, по словам представителей Петро-Павловского прихода Ривненской епархии ПЦУ, подтверждают их право собственности на храм.

Кроме того, по 11 фактам причиненных умышленных легких телесных повреждений сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией части 1 статьи 125 УК Украины.

Полицейские призывают верующих быть толерантными и решать вопросы мирным путем в рамках действующего законодательства.

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Между прихожанами храма на Ривненщине возникла массовая драка, 11 пострадавших, - Нацполиция 01
Между прихожанами храма на Ривненщине возникла массовая драка, 11 пострадавших, - Нацполиция 02
Между прихожанами храма на Ривненщине возникла массовая драка, 11 пострадавших, - Нацполиция 03

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