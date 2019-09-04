Между прихожанами храма на Ривненщине возникла массовая драка, 11 пострадавших, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Ривненской области.

Сообщение о конфликте с неизвестными лицами, которые срезали замки на дверях храма и пытаются вынести оттуда вещи в полицию начали поступать с 07.30.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что представители приходского совета Петро-Павловского прихода Ривненской епархии ПЦУ срезали замки на входных дверях храма и проникли внутрь для проведения богослужения.

"Это привело к очередному конфликту между представителями религиозных общин, отношения между которыми обострились еще весной этого года. Спор возле церкви между почти 60 лицами перерос в драку, во время которой телесные повреждения в виде ушибов и ссаден получили 11 местных жителей", - отмечает пресс-служба полиции.

В рамках досудебного расследования по уголовному производству по статье 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство) следователи Березновского отделения полиции изъяли документы, которые, по словам представителей Петро-Павловского прихода Ривненской епархии ПЦУ, подтверждают их право собственности на храм.

Кроме того, по 11 фактам причиненных умышленных легких телесных повреждений сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией части 1 статьи 125 УК Украины.

Полицейские призывают верующих быть толерантными и решать вопросы мирным путем в рамках действующего законодательства.

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